P

arte de la naturaleza del poder radica, nos recuerda Habermas, en la secrecía: en ese ámbito de acción, de toma de decisiones y de una racionalidad que permanece oculta, lejos del escrutinio público. No es casual que los encargados de la administración gubernamental sean conocidos como secretarios de Estado, aquellos que guardan los secretos del poder.

Desvelar los secretos, abrirlos precisamente al escrutinio y al debate público, es también una forma de desnudar el poder, de mostrar su rostro más opaco y, consecuentemente, es una forma de interpelarlo, de pedirle que rinda cuentas. En una democracia esto no debería ser un problema. El problema está en que, aun en las democracias más desarrolladas, hay una zona de poder que se ejerce de manera discrecional y, podríamos decir, metalegal.

Romper ese cerco de secrecía que separa al poder y a la ciudadanía, es decir, que separa al poder de la verdadera política, no es cosa fácil. Y eso es precisamente lo que Julian Assange ha hecho: desnudar al poder para revelarnos ese rostro oculto, opaco y brutal. Y eso es algo que el poder no puede permitir y, desde luego, que no puede perdonar.

Julian Assange ha ejercido de manera libre un periodismo que no sólo rompe con el lugar común, sino también que va más allá de los límites autorizados o tolerados para el ejercicio de la crítica. Al periodismo se le permite o, cuando menos, se le tolera criticar lo visible: aquello que todos vemos, aquello que se escenifica en el espacio público para el público: discursos, declaraciones, actos, reuniones protocolarias. Lo que no se permite, lo que no se tolera, es criticar lo invisible: esas regiones de discrecionalidad donde el poder se ejerce –aun en democracias– sin consideraciones éticas o legales de ningún tipo.

El reflejo en el espejo de la violencia es un rostro que el poder no tolera y la reacción inmediata para mantener unida la cadena que une al poder con el secreto es eliminar al eslabón más débil, es decir, al más vulnerable que, en este caso, es el mensajero: Julian Assange. Independientemente del régimen de que se trate, hay un reducto esencial que define y da forma al poder como lo vio Foucault: el vigilar y castigar. Este binomio se aplica no sólo en situaciones de emergencia, de guerra o de crisis. A la manera de Huxley, de Orwell, se aplica discretamente y de manera cotidiana a los propios ciudadanos sin que éstos estén del todo conscientes.

El periodismo de Assange también reveló las capacidades de la tecnología para empoderar a ese ciudadano de a pie (cuando menos a quienes tienen las competencias para utilizarla) y quienes, al emplearlas de manera crítica, han logrado invertir la fórmula: ahora es desde el espacio público donde potencialmente de puede vigilar y castigar, cuando menos desde la ética, al poder. Nuevamente: no es algo que el poder quiera o pueda consentir.