Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Jueves 15 de septiembre de 2022, p. 9

A Morena y sus aliados les faltan 11 votos para lograr la mayoría calificada en el Senado y aprobar la minuta con la reforma constitucional que prorroga cuatro años más la participación del Ejército en tareas de seguridad pública, pero se buscará el diálogo y los consensos con la oposición, comentó el presidente de esa cámara, Alejandro Armenta.

Se recurrirá al trabajo político, a fin de poder sacar ese tema que es tan importante para el presidente Andrés Manuel López Obrador , recalcó e informó que la minuta que hoy les remitirá la Cámara de Diputados sobre la modificación al artículo quinto transitorio de la reforma constitucional por la que se creó la Guardia Nacional, se le dará entrada en la sesión del próximo martes.

Explicó que a la minuta no se le pueden dispensar trámites ni aprobar via fast track, ya que el reglamento del Senado, a diferencia de que rige en la Cámara de Diputados, no lo permite, porque en el caso de los senadores necesitan dos terceras partes de los votos para agilizar el proceso y turnar directamente al pleno, sin pasar por comisiones.