ada ministra y ministro de la Suprema Corte nos costará 5 millones 529 mil pesos el próximo año según el presupuesto que presentó Hacienda al Congreso. Esa será su remuneración antes de impuestos en 2023, si los congresistas no hacen algo para impedirlo, y seguramente no lo harán. Tan sólo las prestaciones suman un millón 320 mil pesos, entre prima vacacional de 95 mil 475, aguinaldo por 585 mil 505, seguro de vida institucional de 37 mil 808, seguro de gastos médicos mayores de 36 mil 906 pesos (ellos no van al Issste), seguro de separación individualizado por 523 mil 314 y estímulo por antigüedad de 41 mil 681 pesos. Como otros integrantes del Poder Judicial, los ministros gozan de un pago por riesgo que será de 639 mil 917 pesos el próximo año. ¿Riesgo de qué? ¿De que no les caiga un buen asunto ?). A esta elite presupuestal pertenecen también los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, disfrutarán de un ingreso igual al de los ministros.

Los jeques del INE

Otros funcionarios públicos que recibirán y reciben ya ingresos de jeque árabe son los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Según el proyecto de presupuesto de Hacienda, el democrático Lorenzo Córdova y socios tendrán una remuneración total anual bruta de 4 millones 377 mil pesos, es decir, antes de impuestos. Han defendido sus privilegios a base de amparos. Sobresalen sus prestaciones: aguinaldo de más de medio millón de pesos, seguro de vida institucional de 61 mil 456 pesos, seguro de gastos médicos mayores de 43 mil 32 pesos (son demasiado fifís como para ir al Issste) y seguro de separación individualizado por 477 mil 516 pesos. Con razón está pidiendo el INE un presupuesto de mil millones de dólares para el año próximo, con esos sueldazos no hay dinero que alcance. A Lorenzo ya se le va acabar la papa ’ en abril, en la UNAM ni el rector gana tamaño salario.

Otros privilegiados

Los comisionados de la Cofece, la Comisión Federal de Competencia, recibirán una paga bruta anual 3 millones 264 mil pesos, por defender a empresas extranjeras en contra del Estado mexicano. Es el organismo que supuestamente combate los monopolios, sólo que actualmente hay más monopolios y duopolios que cuando se creó la institución, por ejemplo, el intocable negocio de la tortilla.