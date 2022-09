“Mi primera reacción fue decirle: ‘¡Te vas a burocratizar, a alejar del pueblo!’, pero me convenció con una frase: ‘Renata, debo presentarme porque nuestros enemigos lo están haciendo’”, le dijo, en alusión a dos policías que promovían el enfrentamiento armado en las favelas como política de seguridad pública.

Pero esta activista no había planeado nada de todo esto. La más joven de tres hermanos, Souza descubrió a los 15 años que quería ser reportera: Criticaba la forma en que el periodismo miraba la favela. Quería contar historias sin los prejuicios que identifican estos barrios con las milicias y el narcotráfico, explica.

La muerte del niño Renan

El día de las elecciones, una bala perdida de un policía mató a Renan, de tres años, sobrino de su novio.

Oí ese disparo , evoca, todavía con la voz entrecortada. Me dije: estoy aquí luchando y ¡matan a un niño! Todo esto no sirve de nada .Pero sintió que no tenía opción.

Continuó en bastidores , especialmente en la comisión de derechos humanos de Río, y cuando Marielle se lanzó en política, coordinó su campaña y fue jefa de su gabinete hasta el 14 de marzo de 2018, día en que la popular concejala fue asesinada a tiros en el centro de Río.

Ese crimen, que conmocionó al mundo y sigue irresuelto, fue el mayor dolor de mi vida. Perder a una amiga de esa manera tan absurda . Quiso claudicar, pero acabó saltando al frente.

En la misma elección en que el ultraderechista Jair Bolsonaro fue elegido presidente de Brasil, Souza ganó su escaño en la Asamblea Legislativa de Río, como la candidata de izquierda más votada en un hemiciclo de 70 diputados, de los cuales sólo 13 son mujeres, cinco de ellas negras.

El racismo y el machismo que la gente ve en la sociedad brasileña se reproduce en esa casa, históricamente ocupada por hombres blancos de la élite , dice. Todo es muy hostil , con intentos de no reconocernos en ese lugar .

Souza tuvo incluso que mudarse de Maré ante las amenazas de grupos afines a Bolsonaro en las redes sociales. Pero está orgullosa de su mandato, al haber promovido principalmente una ley para priorizar la investigación de asesinatos de niños y adolescentes y medidas para luchar contra la violencia obstétrica de las mujeres negras.