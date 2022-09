El titular de Hacienda explicó que la respuesta de Banca Afirme para no reintegrar el dinero al estado es que debe proteger a Next Energy, que no obtuvo permiso para edificar la planta en Mexicali, justificación que no nos satisface y con la cual no estamos de acuerdo. La propia empresa, de manera pública y por escrito, aceptó que el proyecto no era viable .

Por su parte, el consejero jurídico del gobierno estatal, Juan José Pon Méndez, informó que se logró la suspensión de la cuenta bancaria, por lo cual la empresa no podrá hacer uso de los fondos hasta que la disputa legal se resuelva.

Los 123 millones de pesos de participaciones federales son el primer pago del fideicomiso. En octubre del 2021 se anunciaron medidas para cancelar el contrato firmado por la anterior administración, encabezada por Jaime Bonilla Valdez. A raíz de la creación y operación del citado fondo ha habido una serie de demandas contra ex funcionarios.