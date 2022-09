Durante la indagatoria, el vicepresidente deportivo de Pumas, Miguel Mejía Barón, se hará cargo de las fuerzas básicas mediante su auxiliar Jorge Vantolrá. En caso de que se compruebe alguna anomalía se actuará hasta las últimas consecuencias de manera legal , apuntó el club.

Alpízar negó haber extorsio-nado a jugadores. Nunca (he cobrado dinero). Reto a quien sea que me investigue. No fui un futbolista famoso, no gané grandes sumas de dinero y hoy vivo de la quincena que me paga el club. Nunca he agarrado un peso ni he insinuado esas prácticas , aseguró al portal ESPN.