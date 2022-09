▲ Zendejas, mediocampista del América, se encuentra en medio de la polémica, pues aún no decide si desea representar al equipo tricolor o al de las barras y las estrellas. Foto @miseleccionmx

En tanto, el ex futbolista Luis Matador Hernández consideró que si el delantero argentino naturalizado mexicano Rogelio Funes Mori no participa con la selección nacional en la Copa de Qatar, su ausencia no afectará el desempeño del Tricolor en dicha justa.

Sí, Alejandro Zendejas está en nuestro radar, se habló con él por teléfono, vamos a seguir teniéndolo en mente los siguientes meses. La verdad es que la lista final no se ha decidido , aseveró ayer el timonel tras el anuncio de los 26 futbolistas solicitados para los siguientes partidos de preparación.

No obstante, el técnico de la selección de las barras y las estrellas, Gregg Berhalter, reconoció que han seguido el desempeño del jugador en la Liga Mx y aclaró que la lista definitiva rumbo a Qatar 2022, la cual dará a conocer el 9 de noviembre, aún no está cerrada.

El mediocampista, quien cuenta con doble nacionalidad, ha sobresalido recientemente con el América, por lo que fue considerado por el conjunto tricolor de cara a la justa mundialista; sin embargo, todavía no ha hecho su cambio de federación, pues aún no decide a cuál de las dos selecciones desea representar. Esta situación ha impedido que pueda ser llamado por el técnico del combinado mexicano, Gerardo Tata Martino.

Después de no aparecer el martes en la lista de convocados de la selección mexicana para los partidos de la fecha FIFA de septiembre, la última antes del inicio del Mundial de Qatar 2022, Alejandro Zendejas volvió a causar polémica luego de que tampoco fue requerido por el representativo de Estados Unidos para dichos compromisos.

Renueva patrocinio

“El Tata ya sabe a quién va a llevar, va a destapar sus cartas fuertes y en el caso de Funes Mori, si se recupera es un punto, pero el entrenador ya vio todo lo que hizo en el proceso, si convenció o no.

Delanteros tenemos, así como elementos de calidad para poder encarar la Copa, y si no va Rogelio no pasa nada , mencionó el también ex seleccionado nacional, quien ayer asistió al Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Fede-ración Mexicana de Futbol (FMF), donde se anunció la renovación del patrocinio de Grupo Modelo has-ta 2026.

Señaló además que independientemente de los jugadores que sean convocados para la justa, todos deben pasar por un buen momento en sus respectivos equipos.

“La decisión del técnico es muy clara, sacar el mejor provecho de los delanteros y ojalá los chicos que estén en esta convocatoria y la siguiente jueguen, pero sobre todo, que lleguen en buen ritmo, pues eso le permitirá al Tri hacer un buen papel en Qatar”, expresó.

En el acto también estuvo presente el ex portero Moisés Muñoz, quien habló sobre la ausencia del arquero de Santos Laguna, Carlos Acevedo, en la convocatoria para los partidos de la siguiente fecha FIFA, y opinó que tiene un mejor nivel futbolístico que el guardameta de León, Rodolfo Cota, quien sí fue llamado.

“La ausencia de Acevedo corresponde a un voto de confianza para Cota, quien ha sido llamado constantemente. Sabemos perfectamente el nivel futbolístico que Carlos está mostrando en este momento y me parece que está por encima de Rodolfo; sin embargo, yo no decido quién debe ir al Mundial, pero creo que los porteros para Qatar deben ser Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera y Acevedo, aunque la última palabra la tiene el Tata”, indicó el ex cancerbero americanista.