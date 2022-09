U

no. Hace 15 días, a último momento, cambié el título de mi artículo en este espacio. El título era: ¿Y si la matan a Cristina? Un colega con mayor experiencia, me dijo que sonaba agorero. Le di la razón y lo cambié por Argentina vive momentos gloriosos , más optimista. Al día siguiente, intentaron matarla.

Dos. En mi último artículo, advertí que la expresión loco suelto para aludir al extremista que atentó contra la lideresa de millones de argentinos, carecía de signos de interrogación. Adrenalínico gazapo que no pude corregir. La edición había cerrado. https://www.jornada.com.mx/2022/09/07/opinion/015a2pol.

Tres. El yerro pudo surgir tras leer una entrevista a Cristina, durante la campaña electoral de 2017. ¿Cómo te imaginás de acá en cinco años? , preguntó el periodista Gerardo Rozin. La entonces candidata por Unidad Ciudadana respondió: “Qué sé yo, tanto loco suelto [sic]... No sé que pasará dentro de cinco años. Si está el mundo, si se acabó el mundo […] No sé. No tengo comprada la vida” (Telefé, 17/10/17).

Cuatro. Increíblemente, el presidente Alberto Fernández (AF), parece (o simula), no darse cuenta de la gravísima situación del país, habiendo dejado la investigación del atentado en fiscales y jueces de un Poder Judicial que, al asumir la presidencia, él mismo calificó de sótano de la democracia .

Cinco. Los magnicidios suelen incubarse en causas políticas (conspiración, complot), a título individual (insania, despecho ideológico), o en medios de difusión masiva que en forma sostenida y reiterada, direccionan virulentos mensajes de odio contra líderes populares, creando asfixiantes y peligrosos climas de crispación social.

Seis. Prestemos atención, entonces, al diputado Rodolfo Tailhade, entrevistado en la radio El Destape: El 18 de agosto, los legisladores Gerardo Milman y Francisco Sánchez [macristas], presentaron un proyecto de resolución en que advertían la posibilidad de un atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, pidiendo al Ministerio de Seguridad información para saber si habían extremado la seguridad de jueces, fiscales y periodistas, que estaban siendo agredidos por las personas que seguían a Cristina .