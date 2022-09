L

a ceremonia política del quinto Informe de gobierno de Alfredo del Mazo estuvo plagada de la vetusta liturgia del grupo Atlacomulco. La solemnidad perfumada de buenas formas se prodigaron en el patio central del palacio de gobierno. El gobernador fue arropado por la clase política mexiquense, empresarios, legisladores, magistrados, líderes de partidos, funcionarios estatales y federales y varios aspirantes a la Presidencia de la República. Del Mazo en su intervención quiso maquillar una gestión gris y pobre en resultados. Recurrió a la vieja retórica desgastada de un partido deteriorado y envejecido tras más de 90 años en el poder de manera ininterrumpida. Alfredo del Mazo se reconoció en la recta final de su administración y dio el banderazo ritual para la sucesión de la gubernatura. En otras palabras, el quinto Informe fue antesala de la sucesión en el gobierno del estado de México.

En la parte final de la lectura de su largo texto, Del Mazo llamó a la unidad, a respetar las diferencias como punto de partida para impulsar un proceso con certidumbre, ordenado y transparente. Reivindicó el diálogo, la tolerancia y la inclusión para estimular la consolidación de la democracia y fortalecer las instituciones que la garantizan. Dijo: Debemos respetar la voluntad de los mexiquenses y cuidar la estabilidad de nuestro estado. Es indispensable tener presente que el resultado debe ser la unidad de los mexiquenses . Tiene varias lecturas el planteamiento. Una, que las grandes fisuras nacionales del PRI han incidido en plano local. Y segunda, tampoco ha sido fácil para la nomenclatura mexiquense llegar a un acuerdo de quién será su abanderada para encabezar retener el estado de México. Todo apunta a Alejandra del Moral, protegida del actual gobernador.

Es cierto que cada comicio es diferente. Pero la elección de 2023 está plagada de incertidumbres y factores inéditos que la hace particularmente distinta a las demás en la vida política de la entidad. En la batalla electoral de 2023, el PRI afrontará su sobrevivencia no sólo en suelo mexiquense, sino federal. Esta elección es un punto de inflexión para el tricolor. El acto del quinto Informe tuvo como trasfondo la posible ruptura de la alianza electoral. Alejandro Moreno, Alito, dijo sobre la alianza Va por México, que PAN y PRD no podrían ganar una elección por su cuenta, el PRI, sí. Blofea, pues el PRI por sí sólo tampoco le alcanza para retener el poder en la entidad. Los símbolos también cuentan: Del Mazo, fiel a las formas balsámicas priístas, dicen las crónicas, no ofreció un abrazo a Alito, para marcar distancia con el dirigente nacional del PRI.