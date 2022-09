Es fácil entender que, en tiempos normales, la mayoría prefiera una policía bajo mando civil que encargar a militares la seguridad y el orden públicos. Apoyar la continuidad de las instituciones establecidas o someter a castigo al crimen organizado pasa, sin tardanzas, ante la atención popular. Encarcelar a culpables y no a cualquier detenido puede admitirse como limpio mandato. Llenar costosas cárceles a nadie le gusta, como tampoco dejar al país sin organizadores electorales y jueces que diriman diferendos partidistas o castiguen a tramposos mapaches. La retahíla de asuntos, que se suceden a diario en el país se prestan para usos varios. Salir con fingida valentía en defensa de la UNAM ante un inminente y alevoso ataque para sobajarla –que deslizan como pretexto–, a nadie convence. Jamás el Presidente, u otro cualquiera, atentaría contra esa gran institución mexicana. Tampoco se propone, como ladinamente arguyen algunos atrevidos defensores , terminar con el CIDE. Pero sí se puede disentir de la conducta de varios de sus pasados funcionarios o sostener que, por ahora, han desviado su guía o accionar. Es casi lugar común entre opinócratas decretar que el Presidente y su gobierno son destructores de capital institucional heredado. Ciertamente se han cambiado muchas normas, otros tantos rituales y desechado programas que no han funcionado o se corrompieron con malos usos. Pero siempre se ha buscado sustituir lo que tenía razón de base o sustento. Se terminaron los apoyos a guarderías mal llevadas, pero se atiende a madres, o padres, trabajadoras con hijos. Descargar corajudos rechazos a las obras prioritarias del gobierno, atendidas con celo envidiable por López Obrador, va tropezando con su exitosa construcción. La envergadura de sus tamaños e importancia presente, –y futura– llenan de orgullo a millones de compatriotas. Y así por este carril puede irse enumerando los múltiples tópicos que reciben, con saña manifiesta, la crítica de alebrestados opositores. Muchos de ellos tratan incluso de organizarse con el único, o final, objetivo de impedir la continuidad del actual y justiciero modelo de gobierno.

La grotesca desigualdad imperante recibe muy poca atención de la oposición y en particular de la opinocracia. Para buena parte de este grupo de interés, la desigualdad sólo se predica como apartado de estudio, pero no como solicitud para explorar, con rigor y valentía, la forma de combatirla. De ahí la crítica a la rala inversión que se ha llevado a cabo actualmente. La gigantesca acumulación de capital y riqueza, por un muy reducido núcleo de privilegiados, pasa desapercibida cuando es la flagrante causa responsable. En un muy próximo futuro se tendrá que enfrentar tan dañino fenómeno socioeconómico y cultural, aunque se cause espanto a la inversión. Gravar la riqueza deberá contemplarse con el rigor y con la urgencia indispensable. Hay que meditar en esa riqueza, en especial la heredada, o aquella levantada bajo la sombra y la complicidad pública, para no repetir, de nuevo, tan triste historia. La astringencia de recursos para seguir impulsando aumentos salariales, programas sociales y grandes proyectos necesarios, exigen, sin tardanzas, la pospuesta reforma fiscal.