Ebrard informó que inversionistas estadunidenses planean abrir en Jalisco fábricas de semiconductores, equipo médico, baterías para vehículos eléctricos y materiales farmacéuticos, proyectos compartidos el lunes por la delegación encabezada por el secretario de Estado estadunidense, Antony Blinken.

Al final del acto, el secretario de Relaciones Exteriores afirmó que la Guardia Nacional está funcionando en todas las calles, bajo el nombre de la Secretaría de la Defensa Nacional. Lo que no quiere (el presidente Andrés Manuel López Obrador) es que haya ambigüedad, porque la ambigüedad nunca es buena consejera, sino que quede claro quién tiene el nombre y la responsabilidad. Yo apoyo eso decididamente, no tengo ninguna duda . Criticó que quienes ahora usan el término militarización del país no lo emplearon antes y no les parecía un problema como ahora.

El canciller dio a conocer en redes sociales que conforme a las instrucciones de López Obrador, se prepara para asistir al funeral de la reina Isabel II de Reino Unido, quien falleció el jueves pasado.

(Con información de Arturo Sánchez Jiménez)