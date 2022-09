Néstor Jiménez

Miércoles 14 de septiembre de 2022

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Gobernación (SG), de 2016 a junio de este año se han reportado 5 mil 378 denuncias por delitos contra migrantes a su paso por territorio mexicano, es decir, en promedio 68.9 por mes, sin tomar en cuenta los ilícitos que no son denunciados.

Cifras de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP) de la SG muestran que casi la mitad de las denuncias son por robo (2 mil 496), seguidas por tráfico ilícito de migrantes (mil 716), secuestro y retención ilegal (551), trata de personas (168) y extorsión o chantaje (153).

Siguen en la lista los actos que causan la muerte o tienen intención , así como corrupción, violencia sexual, agresiones y amenazas, tentativa de homicidio intencional, fraude, negligencia con la conducción de un vehículo y tortura.

Aunque en el lapso considerado 2018 es el año con mayor incidencia, en 2021 hubo un repunte de las denuncias por tráfico ilícito de migrantes, y en el presente año se incrementaron las de robo.