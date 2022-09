Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 14 de septiembre de 2022, p. 7

Por unanimidad, los magistrados que integran la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinaron que la sola asistencia de personas del servicio público a actos proselitistas no vulnera los principios de imparcialidad y neutralidad en las contiendas.

A razón de una queja de la oposición por la presencia de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en un evento de campaña en Quintana Roo, los jueces electorales determinaron que no hay infracción, toda vez que no se demostró su participación activa y preponderante , al no haber tomado la palabra en esa reunión de la entonces candidata morenista Mara Lezama.

A la concentración también acudió la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien obtuvo la misma resolución que la funcionaria capitalina.

Por lo anterior, tampoco se acreditó que Lezama y los partidos que la postularon (Morena, PT, Verde Ecologista y Fuerza por México estatal) obtuvieran algún beneficio electoral indebido ni la responsabilidad indirecta en los hechos denunciados.