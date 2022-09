Explicó que uno de los presuntos delincuentes tenía una granada y amagaba con hacerla estallar, lo que finalmente no hizo y en cambio optó por entregarse. Otros miembros del grupo quemaron un tráiler, o intentaron quemarlo, porque no se quemó todo, afortunadamente , señaló el Presidente.

Afortunadamente no fue tan grave. Desde luego, deseamos que esto no pase, fue más un asunto de propaganda y en redes, porque fue una transmisión en vivo. Y nuestros adversarios, pues ya saben, ¿no?, se dan gusto, se dan gusto.

El presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó ayer la actuación de los organismos de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA). Sentimos que no actúan con profesionalismo, son muy tendenciosos y muy conservadores. Es lo mismo de nuestros adversarios, siempre guardan silencio, callan como momias cuando les conviene y gritan como pregoneros también cuando les conviene, no son serios .

–¿No va a ser necesario reforzar la seguridad en la zona?

–Ya se está trabajando. En todos lados la Guardia Nacional está actuando. Por eso son estas respuestas también, porque se está actuando y no hay impunidad, cero corrupción y cero impunidad. No hay lo de la venta de plazas, no. Sí se acuerdan de eso, ¿verdad? No se tolera lo de la venta de las plazas, sea quien sea. La autoridad local que se atreva a proteger a la delincuencia, ya es distinto todo y vamos avanzando poco a poco. Ojalá y ahora que se van a reunir los diputados se apruebe el que se siga apoyando a la Guardia Nacional en la Secretaría de Marina y en la Secretaría de la Defensa.

Reiteró que la decisión de mantener la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad no significa una militarización. Vamos a seguir probando que no se violan derechos humanos y que se cuida a la gente. No hay masacres, no hay tortura ni montajes, como los que habían. A lo mejor los que no quieren que la Guardia Nacional esté apoyada por el Ejército y por la Marina es porque quieren, en el mejor de los casos, que nos vaya mal .

En otro orden, López Obrador manifestó su acuerdo con la decisión de que el narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo purgue su pena en prisión domiciliaria. Mencionó que le presentaron los informes médicos, según los cuales el preso requiere tomar muchas medicinas y necesita un tratamiento que no se puede dar en el reclusorio.