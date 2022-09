Monreal comentó que en lo que resta de esta semana y la siguiente negociará con la oposición. El Senado no sesionará este miércoles.

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, se reunió con López Hernández, tras lo cual reconoció que no tiene la mayoría calificada necesaria para sacar adelante el proyecto. Nos faltan entre 13 y 14 votos , precisó.

Evitó ante los periodistas abundar en el tema y encontró una salida: Le vine a dar (a Monreal) su abrazo de fiestas patrias , comentó sonriente, y se subió a su camioneta.

Poco antes había estado en San Lázaro, en la víspera de que la reforma se vote en el pleno. Igualmente elusivo, ahí sólo comentó: Vine a ver a mi hijo, que está haciendo su servicio .

Por su parte, el PAN insistió en que votará en contra. El coordinador de la bancada, Julen Rementería, aseguró que los panistas vamos unidos en contra de esa reforma. No hemos cambiado nuestra opinión, consideramos que no es lo mejor y no estamos de acuerdo en que en esta cámara se dispensen los trámites, y menos si se trata de una reforma constitucional .