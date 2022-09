E

n un asunto que involucra a la comunidad internacional, pero nadie quiere resolver, no obstante los desastrosos resultados, el presidente López Obrador de nuevo subraya la urgencia de reformar a fondo a las instituciones multilaterales que se han convertido en un verdadero lastre democrático, político y económico para el desarrollo de los países -en especial los del Tercer Mundo-, y en una costosísima burocracia –al servicio de un solo país– que lejos de resolver problemas los complica más.

Se trata de organizaciones como la de Estados Americanos (OEA, el ministerio de las colonias al servicio de Estados Unidos) y de Naciones Unidas (ONU, inoperante a estas alturas, pero con la mayor burocracia del planeta), e instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM, también con Washington como titiritero), promotoras y facilitadores del brutal saqueo del que han sido víctimas las naciones subdesarrolladas, dadas las políticas económicas por ellas impuestas.

Dijo el mandatario que el FMI y el BM deberían hacer una autocrítica y ofrecer a todos los países una disculpa. Imagínense, el papel del FMI en Argentina, que para mantener en la presidencia a un gobernante afín a su política neoliberal (Mauricio Macri) le otorga créditos, ¡en víspera de las elecciones!, más allá de la capacidad de pago de esa nación. Claro que quiebra el país, y ellos no aceptan su responsabilidad ni ayudan al gobierno entrante para que recupere la economía. ¿Cómo no van a tener responsabilidad?

Eso debe cambiar, “la ONU, la OEA, todos estos; se requiere una reforma a fondo, de los gobiernos, ya no permitir que organismos internacionales impongan a los países sus políticas económicas, todo esto hizo tanto daño, cuando el BM y el FMI decidían sobre la agenda que tenían que aplicar los gobiernos nacionales, las llamadas reformas estructurales, que significan saqueo, empobrecimiento, corrupción, violencia. Claro, la responsabilidad mayor es de los gobiernos títeres, porque pueden venir los del FMI a México y decirnos: ‘les vamos a dar crédito, aprovechen, nada más –como lo hacían– que ya no van a aumentar el salario, ya no va a haber subsidio a las gasolinas, tienes que privatizar a Pemex. El problema mayor es ese, que les abrieron las puertas. Y la agenda que aplicaban en México también en Argentina, en España y todos lados, y eso resultó un rotundo fracaso. Entonces, se requiere una reforma, ya no aplicar esas políticas. Estamos viendo lo que está sucediendo en Europa, la gente ya no quiere eso”.