on toda franqueza, en una charla con la que se inauguró este lunes el Expansión Summit 2022, el canciller Marcelo Ebrard dijo: Mi momento es ahora; llevo 40 años preparándome. Considero que no hay riesgo de fractura al interior de Morena o del propio movimiento para dar continuidad al proyecto del actual gobierno, a menos que no haya respeto a todos los que participan en el proceso interno . Recordó lo sucedido en noviembre de 2011, cuando contendió con el hoy presidente López Obrador por la candidatura y optó por salirse para no dividir las fuerzas. La base de la unidad es que haya una competencia que sea justa, como la hubo entre Andrés y yo en 2011; por eso no hubo problema. Si no hubiera sido algo equilibrado, acordado y transparente, hubiéramos tenido un gran problema en ese momento. Entonces, hay que hacerlo igual. Si es así, yo no veo ninguna dificultad , señaló.

Si no, ¿para qué estamos?

–¿Cómo se siente a un año del arranque formal del proceso en septiembre de 2023? –le preguntaron. –El eje de todo es tu trabajo, los resultados que has dado, que estás haciendo. He sido hábil, entregado a mis funciones y lo seguiré siendo. El reto más grande que tuvimos en esta administración fue la pandemia. La relación con Estados Unidos es muy demandante todos los días, pero lo más angustiante que yo viví en esta administración es cómo conseguir las vacunas (contra el covid-19) y traerlas a México, y ventiladores, a sabiendas de que se moría gente todos los días. Eso fue lo más tremendo. Venturosamente logramos tener, con la dirección del Presidente, las vacunas a tiempo. A lo que más tiempo dediqué fue a cómo se podía resolver. Entonces, yo te diría: cumplir nuestro trabajo con entusiasmo y servir a la gente, para eso estamos aquí. Si no, ¿para qué estamos?

No cede la inflación

La inflación en Estados Unidos ha cedido ligeramente, bajó a 8.3 desde 8.5 por ciento. Sin embargo, el mundo de los negocios se ha visto decepcionado por el dato, ya que esperaba un mejor reporte. Las principales bolsas de valores registraron pérdidas. La inflación sigue aumentando, sobre todo la subyacente, y los inversores temen que la política monetaria de la Fed no esté teniendo el efecto deseado. Se considera segura una subida del tipo de interés de 75 puntos básicos en la próxima reunión del organismo que preside Jerome Powell, e incluso algunos analistas ya hablan de un punto porcentual.