Los paterfamilias explicaron que no habían enfrentado esta situación adversa debido a que sus hijos tomaban clases en línea; pero al acudir se encontraron con que no hay nada, sólo las aulas de lámina.

No tenemos pizarrones, no tenemos bancas ni luz; no podemos meter nada porque nos dicen que el plantel tiene problemas legales, sin explicarnos de qué tipo, por lo que el kínder no puede operar adecuadamente , expusieron.

En tanto, los alumnos de la primaria General Jesús González Ortega, ubicada en el fraccionamiento Bernardo Reyes, de Monterrey, acuden a las aulas con cascos, ante el peligro de resultar lesionados por el desprendimiento de yeso del techo y falsos contactos en las instalaciones eléctricas.

El pasado 5 de septiembre, una parte del techo del salón de quinto grado se desprendió y cayó en forma paulatina, por lo que se optó por sacar a los alumnos.

El día 9 hubo otro desprendimiento en un aula de sexto grado, donde quedaron visibles varillas y cableado eléctrico, además de que las lámparas quedaron parpadeando. Este día, ante el temor de que los menores resultaran lesionados, se tomó en cuenta la sugerencia de los mismos escolares de utilizar cascos en el aula, ya fueran de patinaje, de construcción, de futbol americano y hasta de motociclistas.

El maestro Jared de La Cruz, quien tiene a su cargo el grupo quinto grado A en el turno matutino, señaló que esa fue iniciativa de los propios menores.