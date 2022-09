Ernesto Martínez Elorriaga

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 14 de septiembre de 2022, p. 34

Morelia, Mich., Egresados de las ocho escuelas normales de Michoacán realizaron este martes una marcha y luego se plantaron frente a la fuente Las Tarascas para exigir que se otorguen plazas a los maestros formados en dichos planteles entre 2019 y 2022.

La Secretaría de Educación del Estado (SEE) informó que se asignaron recientemente 832 puestos y se ocuparon 61 que estaban vacantes por jubilaciones y otros motivos, por medio de una convocatoria abierta y transparente.

La movilización de los docentes se inició ayer pasado el mediodía en la plaza Morelos, en el oriente del centro histórico de Morelia, y llegó a Las Tarascas, casi frente a la Escuela Normal Urbana Federal, donde los inconformes retuvieron un camión repartidor de refrescos y lo cruzaron sobre la avenida Madero. La protesta concluyó después de las 15 horas.

En tanto, la titular de la SEE, Yarabí Ávila González, puntualizó que no se entregarán plazas a través de sindicatos o funcionarios. Aseguró que no hubo grupos ajenos a la dependencia que vendieran exámenes para alumnos de nuevo ingreso a las escuelas normales de la entidad.