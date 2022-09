Nacida como Gwenno Saunders, la cantante fue criada bilingüe por su padre, un poeta y lingüista de córnico, y su madre, una activista galesa; siendo el inglés su tercera lengua. Fui criada en un ambiente familiar muy celta , dijo. Para ella, hablar córnico significa ser capaz de conectar con algo que se siente antiguo y contemporáneo al mismo tiempo. Se ha vuelto útil para mí dado que lo he abrazado; estaba un poco temerosa de usarlo en el pasado. Es posible sentirse así con las lenguas que parecen más frágiles .

Cuando la cantautora galesa Gwenno está de gira por Inglaterra, nadie entiende una palabra de sus letras. Pero están tan abiertos a mi punto de vista , dijo con una sonrisa a The Independent. El haber crecido hablando dos lenguas (el córnico y el galés), la ha dotado de una identidad musical dividida. Si canto en galés, debido a mi experiencia de vida, siento que me estoy subiendo a la tribuna, porque las protestas y las campañas han informado mi experiencia con el idioma , explicó, mientras que el córnico es realmente este lenguaje hogareño íntimo que tiene que ver con mi imaginación. Son como dos personalidades muy diferentes .

▲ La reciente producción de la cantante ya se encuentra disponible en plataformas. Foto tomada de Facebook

Eso desapareció tan pronto como me bajé del tren , admitió. Escribió la mayor parte de Tresor en ese lugar, y luego volvió a casa para grabar con su esposo, el productor y músico Rhys Saunders. Entre esas canciones está Tonnow, que habla sobre su sensación de perder la sexualidad luego de estar embarazada. Gwenno batalló durante su embarazo. Realmente me impactó. No te das cuenta del desgaste físico y mental que conlleva, quería documentarlo, porque cambia completamente tu panorama , explicó.

Al dar a luz, la cantante sintió que no estaba preparada para la experiencia. “Es lo peor que te puede pasar. Fue asombroso. Mis primeros pensamientos fueron: ‘no puedo creer que las mujeres no están dirigiendo todo después de pasar por esto. Se siente como si fueras a morir. Muchas mujeres lo sienten’”.

Estar embarazada también le recordó a Gwenno los complejos corporales que enfrentó en el pasado. Cuando estuvo en la banda de indie pop The Pipettes, se hizo dolorosamente consciente de cómo su cuerpo era percibido por el resto del mundo. Como alguien que ha sido bailarina, a quien le han dicho que pierda peso, que ha tenido todo tipo de desordenes alimenticios, fue liberador de muchas formas. Tu cuerpo cobra valor de una forma distinta, pero también es agradable volver a ser tú misma , señaló.

La voluntad de Gwenno por explorar los diversos lados de su identidad refleja su creencia de que la mayoría de la gente está curiosa, y no temerosa, sobres las diferentes versiones de sí misma. Porque vivimos en una cultura capitalista, la cuestión siempre es sobre el valor monetario. Y para mí, sin importar el tamaño de la lengua o la cultura, es válido porque existe una comunidad alrededor , sostuvo.

