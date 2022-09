Juan José Olivares

Miércoles 14 de septiembre de 2022, p. 7

Escribo a mano si es posible. Antes usaba una máquina, pero prefiero escribir a mano. A menudo escribo poco. Después no puedo releerme, así que vuelvo a escribir... Ya es algo , expresó en 2020 el cineasta franco-suizo Jean-Luc Godard desde su casa a las orillas del Lago Lemán, en Suiza.

Con un puro en la boca y un encendedor en la mano, en marzo de ese año, su aparición en Instagram se volvió un acto cultural: Godard recibía a Lionel Baier, responsable del departamento de cine de la Escuela Cantonal de Arte de Lausana para hablar sobre las imágenes en tiempos del coronavirus, pandemia que sorteó. El cineasta no daba entrevistas. En esa charla, pese a su voz débil y temblorosa, encendió el puro durante los casi cien minutos que duró la transmisión y se dio tiempo para reflexionar, guardaba silencio, y volvía a fumar. No lo sé, me sobrepasa , admitía.

Ayer, agencias como Afp, Ap y Prensa Latina, además portales europeos dieron cuenta de la muerte, a los 91 años, de quien hizo del cine la forma de expresar su arte.

Con más de 50 películas, además de decenas de videos y cortometrajes, Godard fue el padre de la llamada nueva ola francesa y un cineasta arriesgado que durante décadas creó un estilo que osciló entre la experimentación absoluta y los grandes éxitos de taquilla. Para unos, es un genio, a veces incomprendido; para otros, un cineasta que en sus últimos tiempos se volvió muy hermético.

Múltiples patologías invalidantes

Jean-Luc Godard recurrió a la asistencia legal en Suiza para una muerte asistida, a raíz de múltiples patologías invalidantes , señaló a la agencia Afp Patrick Jeanneret, consejero de la familia, confirmando la información publicada por el diario francés Libération.

El anuncio del deceso tendría que haberse hecho dentro de dos días , agregó Jeanneret. Pero el comunicado tuvo que ser escrito a toda prisa a raíz de la filtración en la prensa de la información. La cremación será de aquí a dos días, quizás el miércoles, precisó. Indicó que las cenizas permanecerán con su esposa , Anne-Marie Miéville.

Godard era introvertido, un artista que prefería la soledad al relumbrón; amante de la provocación, pero celoso de su intimidad. Su deceso fue un ejemplo de ese secretismo. JLG, como también se le conocía en Francia, rechazaba los honores, que fueron muchos en su carrera: varios premios en los principales certámenes cinematográficos del mundo. Recibió un César de honor de la academia francesa por el conjunto de su obra, y la academia de los Óscar hizo lo mismo en 2010. En 2014 obtuvo el premio especial del jurado de Cannes por Adiós al lenguaje, y en 2018 se llevó la Palma de Oro especial por El libro de imágenes, su último largometraje. De las siete selecciones para la sección oficial de ese encuentro, no asistió a las tres últimas (2010, 2014 y 2018). Sin contar que en 1968, con un grupo de compañeros, bajó el telón del encuentro con una huelga. No hay una sola película que muestre los problemas de los obreros y los estudiantes. Tenemos que demostrar la solidaridad del cine con ellos en Francia, aunque sea con retraso , señaló esa vez.

Una de sus últimas apariciones mediáticas fue cuando anunció su retiro. Lo hizo en una entrevista virtual en el festival de Kerala. “Voy a terminar mi vida cinematográfica, mi vida como cineasta, haciendo dos guiones. Después de eso, diré: ‘Adiós, cine’”, añadió.

El director relató que uno de sus proyectos, Scenario, se realizó en colaboración con el canal público europeo Arte. El otro trabajo se tituló Funny Wars.