En el caso de Banorte, el monto fue de 19 mil 664 millones de pesos, alza de 33 por ciento en el lapso de referencia; en Santander, fue de 14 mil 19 millones, incremento de 45 por ciento, y en Citibanamex, la cifra llegó a 10 mil 81 millones, una disminución de 15.3 por ciento.

Por su parte, HSBC reportó utilidades por 5 mil 193 millones de pesos, alza de 17.1 por ciento, y en Scotiabank el monto se situó en 7 mil 269 millones, incremento de 12 por ciento.

Jorge Tello, director de investigación aplicada de la Fundación de Estudios Financieros, precisó que los resultados con o sin reservas hablan de un sistema bancario que no está en riesgo de crisis y que se ha beneficiado con el incremento en las tasas de interés.

Hay que aclarar que los bancos no se han recuperado, porque realmente ellos no estuvieron en crisis, más bien no les afectó y han salido bien librados, siguen recuperando la baja que hubo en la demanda de crédito aunque todavía les falta camino por recorrer todo dependerá de la situación del país, pero el sistema bancario hasta el momento no tiene riesgo de crisis , dijo el especialista en entrevista.

Y aunque la tendencia marca mayores utilidades, ocho bancos reportaron pérdidas entre enero y julio de este año: Credit Suisse, con 15 millones de pesos; Bankaool, 10 millones de pesos; ABC Capital, 283 millones; Banco Covalto, 120 millones; Deutsche Bank, 17 millones; Forjadores, 39 millones; Dondé Banco, 19 millones, y PagaTodo, con 43 millones de pesos.