En el ámbito personal, reconoció que no ha sido sencillo no tener mucha participación con las Águilas; sin embargo, aseguró que esta situación lo motiva a seguir trabajando para cuando el técnico lo requiera en la cancha.

En México no hay muchos con su estilo de juego, pero ya será decisión del director técnico de la selección (si lo llama o no), aunque no lo veo con malos ojos , señaló ayer en conferencia de prensa realizada en las instalaciones de Coapa, antes del partido pendiente de la jornada 5 ante Santos Laguna, el cual se disputará esta noche en el estadio Azteca.

No es fácil no jugar, pero el equipo anda muy bien. Me estoy preparando para aprovechar la oportunidad al máximo. Me siento feliz, aunque no participe mucho, soy parte del conjunto tanto en las victorias como en las derrotas. Quiero ser protagonista, pero al final el que decide es el entrenador. .

Por otra parte, Dos Santos indicó que pese a sumar nueve triunfos consecutivos y ser el líder general del Apertura 2022, el América aún no consigue nada, toda vez que la meta principal es obtener el título.