Carlos Paul

Periódico La Jornada

Miércoles 14 de septiembre de 2022, p. 4

Septiembre, además de ser el mes en el que se celebran las fiestas patrias, también se dedica a la atención de las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer, por lo que el Centro Mexicano Alzheimer, asociación sin fines de lucro, lanzó por primera vez una campaña para darle visibilidad a su causa, auspiciando la creación de un mariachi, para que los adultos mayores con Alzheimer, a través de la musicoterapia, tengan una mejor calidad de vida, al tiempo que puedan disfrutar y recordar lo que es ser mexicano .

El 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer, por este motivo dicha asociación organiza diversas actividades para concientizar sobre esa enfermedad, y este año presentará a El Mariachi del Recuerdo.

El próximo miércoles 14 de septiembre, de las 12 a las 15 horas, en la calle Morelos 31-A, Tlalpan Centro, se tocarán canciones típicas mexicanas con el objetivo de que las personas mayores reciban terapia y recuerden con orgullo las emociones que provoca la música vernácula.

En charla con La Jornada, la presidenta de la asociación, Regina Altena, especialista en demencias, explicó que en México hay más de un millón 800 mil personas con algún tipo de demencia, de las cuales un millón 300 mil tienen Alzheimer .

La especialista destacó que las demencias en nuestro país son un grave problema de salud pública al que se debe poner una mayor atención, pues dicha cifra, según proyecciones del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, se pronostica que crecerá a casi 4 millones en 2050 .