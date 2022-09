E

n marzo de 1972, en vísperas de la conferencia de la ONU sobre el ambiente, el Club de Roma (CR) publicó Los límites del crecimiento (LC), escrito por un grupo de científicos del Instituto Tecnológico de Ma­ssachusetts, un encargo de la propia ONU. LC tuvo algunas actualizaciones posteriores a su publicación, con datos cada vez de mejor calidad. Su conclusión: si las tendencias se mantenían sin cambios, la humanidad sufriría un colapso durante la primera mitad del siglo XXI. A 50 años de la publicación, un amplio número de estudiosos, en artículos académicos y libros, reconocen su enorme realismo. El propio CR conmemora el estudio con un nuevo libro, Earth for All: A Survival Guide for Humanity, de próxima publicación, y con diferentes eventos y programas (https://www.clubofrome.org/ltg50-events/).

El estudio partía de un apotegma simple: no existe ningún sistema de crecimiento infinito. La humanidad ha padecido colapsos múltiples en su larga historia; uno próximo puede ser de mucho mayor envergadura, incluida la extinción. Malthus (1766-1834), el pesimista , creía que el incremento de la población aumentaría a un ritmo geométrico , mientras el crecimiento de los recursos para la subsistencia crecerían a un ritmo aritmético . Como consecuencia de la escasez, habría guerras, epidemias, vicios y crímenes, que llevarían a la población a un límite insuperable: era la tesis del estancamiento. Los estudios de CR son peores: prevén el colapso de los humanos.

LC no era una profecía, no era una revelación, menos aún un programa político. Era apenas un intento de evaluar lo que sucedería con un sistema complejo, como el sistema-mundo, si no se tomaban ciertas decisiones. LC se basó en un modelo llamado World3 para estudiar las interacciones entre las variables globales de población, fertilidad, mortalidad, producción industrial, disponibilidad de alimentos, servicios públicos, recursos no renovables y contaminación. El modelo desarrolló hasta nueve escenarios, de los cuales han sido destacados cuatro: 1) business as usual; 2) business as usual 2; 3) tecnología integral, y 4) mundo estabilizado.