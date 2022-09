E

n el regreso presencial a clases en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), las aguas de la inconformidad estudiantil están agitadas. Paros parciales e indefinidos, tomas de escuelas, bloqueos de vías de comunicación, asambleas y pliegos petitorios se multiplican a velocidad inusitada.

En el malestar de los jóvenes se mezclan viejos y nuevos agravios, con un conflicto interburocratico de alta intensidad por la disputa del instituto, corrupción, indolencia e incapacidad de funcionarios para responder las demandas de los alumnos, denuncias de acoso sexual, rapacidad y ambición del charrismo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), porrismo y sucesión presidencial. Juntos, estos factores han terminado por confeccionar un cóctel político-social de consecuencias insospechadas.

La forma de operar de la nueva administración del IPN quedó plasmada en un examen de admisión organizado por la Fundación Politécnico (organismo privado que ha servido para que funcionarios de la institución hagan negocios). Los aspirantes, además de pagar a la Fundación por hacer la prueba, tuvieron que responderla en computadora. Los jóvenes de menos recursos, que viven en comunidades o regiones de muy mala conectividad, quedaron en abierta desventaja frente a otros con más ingresos y más habilidades digitales. El examen develó cómo al amparo del manejo presupuestal público se privilegiaban negocios privados.

Durante la pandemia la matrícula de nuevo ingreso creció porque operaba en condiciones virtuales. Sin embargo, al regresar a clases presenciales, inscribirse a una unidad de aprendizaje (materia) se volvió un gran inconveniente. Las autoridades no abrieron suficientes espacios, provocando un déficit de cupo. Los estudiantes no podían inscribir toda su carga académica porque no había grupos disponibles. Esto se habría evitado con planeación adecuada, aumento de docentes y reorganización de los salones. Pero las autoridades estaban más atentas a los negocios hacia el exterior y el control autoritario de plazas que a proporcionar mejores condiciones a la comunidad.

No es exageración. En el Poli se manejan cuantiosos recursos económicos asociados a la privatización de facto de ciertas áreas. El contrato de outsourcing de limpieza es de 493 millones 467 mil 547 pesos. Respecto de las plazas existen denuncias de los docentes porque se destinan al área central, donde no hay alumnos.

Como señala César Iglesias, profesor del IPN y colaborador de La Jornada, en la actual movilización estudiantil hay mucha participación. Los muchachos no sólo quieren ser aceptados en la institución, también desean estudiar en mejores condiciones. Sus demandas, en medio del desastre educativo, son genuinas, reales. Quieren clases y condiciones adecuadas para estudiar. Luchan por dignidad. Sin embargo, el SNTE y la burocracia están metiendo mano para llevar agua a su molino.