Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Martes 13 de septiembre de 2022, p. 14

La Fiscalía General de la República (FGR) determinó no ejercer acción penal por la denuncia que presentó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), por el ataque cibernético que sufrió en septiembre del año pasado. La comisionada presidenta del Inai, Blanca Ibarra, anunció que apelarán esta determinación y reveló que sufrieron un nuevo ataque en julio pasado.

La ofensiva se dirigió hacia el Sistema de Solicitudes de Información 2.0 (Sisai) de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) los días 20 y 25 de septiembre del año pasado, unos días después de su implementación.