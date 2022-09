De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 13 de septiembre de 2022, p. 11

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) esperará a que concluyan las labores de rescate de los trabajadores atrapados en la mina El Pinabete, en Sabinas, Coahuila, para hacer alguna inspección en materia laboral sobre las condiciones del centro de trabajo.

Reconoció que la dependencia no ha hecho ninguna inspección en la mina, y justificó que no existía registro en el padrón del Directorio Nacional de Empresas de la STPS , y al momento del accidente no se tenían denuncias ni quejas . La Secretaría del Trabajo respondió así en un comunicado emitido por la noche que tituló Respecto de las preguntas realizadas en la conferencia matutina en relación a la situación de la mina ubicada en la concesión Las Conchitas Fracc. Norte conocida como El Pinabete . Lo hizo a 40 días del accidente registrado el pasado 3 de agosto, y 12 horas después de que se le cuestionó del tema al presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa diaria.