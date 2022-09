Los alumnos exigen, además, que para garantizar que no haya represalias académicas, administrativas o legales contra los participantes en el movimiento, se integre una comisión de seguimiento en la que ellos participen.

El pliego petitorio general fue acordado por las organizaciones estudiantiles de 15 escuelas que integran el movimiento.

Entre otros puntos solicitados, destacan la gratuidad en la realización de diversos trámites administrativos, garantizar la infraestructura e insumos necesarios para el desarrollo de las actividades académicas de todas las escuelas, que el cuerpo docente del IPN tenga la capacidad de atender las necesidades de los alumnos y la instauración de mesas de seguimiento por cada plantel para asegurar la solución de las demandas.

Solución expedita

Las mesas que piden deberán integrarse con un representante de la Dirección General, el titular de la unidad académica y una comisión de estudiantes.

Reiteramos que las necesidades aquí plasmadas son nuestras dolencias generalizadas como estudiantes politécnicos y de no ser resueltas no dudaremos en buscar más métodos para que la voz de la comunidad sea escuchada, por lo que esperamos una respuesta satisfactoria por escrito y firmada por las autoridades competentes en un plazo no mayor después de entregado el pliego petitorio , señala el documento.

Hasta la noche de ayer, las autoridades del Politécnico no se habían manifestado al respecto.