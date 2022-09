Roberto Garduño

El PRI ratificó su iniciativa para extender a 2028 la actuación de las fuerzas armadas en seguridad pública y además promoverá la conformación de un grupo bicameral de diputados y senadores para vigilar el desempeño de los militares y obligar al gobierno a informar semestralmente sobre el proceso.

Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI, expuso ayer su posición en el debate y respondió a las críticas de PAN y PRD. Esas dos fuerzas saben que compitiendo juntos no ganarán ninguna elección, por lo que se requiere de altura de miras para mantener la coalición, dijo.

Nosotros somos promotores de la alianza, hay que ser inteligentes y estratégicos; nosotros no vamos a romper la alianza, si quieren romper que lo hagan ellos y tendrán que darles cuenta a sus militantes.