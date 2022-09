Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 13 de septiembre de 2022, p. 4

Si no se amplía el término constitucional para que las fuerzas armadas participen en tareas de seguridad pública, esa labor sólo recaería en la Guardia Nacional (GN). En marzo de 2024 termina el plazo y ya no podrían ayudar en tareas de seguridad ni el Ejército ni la Marina , enfatizó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia del lunes, el mandatario insistió en que a todos nos conviene que los militares permanezcan en esa misión, por lo que se manifestó en favor de la propuesta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para extender ese mandato de 2024 a 2028.

Según la propuesta, se modificaría el artículo quinto transitorio del decreto de reforma constitucional que creó la Guardia Nacional en 2019 y que dice:

Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la República podrá disponer de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

El periodo señalado concluye en marzo de 2024 y con la iniciativa del PRI se amplía hasta 2028.

El jefe del Ejecutivo planteó: Tenemos que seguir contando con el apoyo de estas dos instituciones y hacerlo, como no se hacía antes, de manera legal, sin violar la Constitución. Porque ahora a los que se rasgan las vestiduras (quienes se oponen), se les olvida que se utilizaba al Ejército para tareas de seguridad pública. Incluso se le usó para declarar la guerra, sin consultar al Congreso, sin tomar en cuenta la Constitución .

El escenario sin reforma