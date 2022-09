Dora Villanueva, Emir Olivares, Alonso Urrutia y Eduardo Murillo

La expectativa generada por que en la reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se abordara la controversia por el tema energético no se cumplió.

De acuerdo con asistentes al encuentro, que se realizó ayer a puerta cerrada en Palacio Nacional, el llamado a consultas de la Casa Blanca por la política energética mexicana en el marco del tratado comercial de América del Norte (T-MEC) no fue el eje de la conversación, en la que también participó la secretaria de Comercio estadunidense, Gina Raimondo.

Más tarde, tras concluir la sesión del segundo Diálogo Económico de Alto Nivel México-Estados Unidos (DEAN) de este año, los secretarios de Economía y de Relaciones Exteriores, Tatiana Clouthier y Marcelo Ebrard, respectivamente, señalaron que la disputa por el tema energético está en un proceso de diálogo y se espera alcanzar un acuerdo en esa etapa.

Blinken, por su parte, comentó que el mecanismo de solución de controversias da a los inversionistas confianza, predictibilidad y civilidad en la aplicación del acuerdo comercial.

Al cerrar las actividades, el canciller mexicano afirmó en un video que difundió en redes sociales que quienes esperaban fricciones, desencuentros y problemas de esta reunión se van a quedar con las ganas .

Agenda bilateral

La visita a México de los enviados de Washington comenzó ayer poco después del mediodía, con un almuerzo de las delegaciones de ambos países.

Tanto el portavoz estadunidense Ned Price como funcionarios mexicanos detallaron que abordaron temas de interés de la agenda común, como la seguridad, la migración, el tráfico de armas y drogas (fentanilo en particular), integración, cooperación económica y multilateralismo.

Posteriormente, la delegación estadunidense se trasladó a Palacio Nacional para dialogar con López Obrador por cerca de una hora 50 minutos.

Al concluir ese encuentro, en breve entrevista Ebrard declaró: “De energía, ahorita lo que platicamos fue que no es el tema de esta mesa. Hay un procedimiento establecido (en el T-MEC). Cuando hay diferencias se tienen que resolver, lo que yo les he dicho en otras ocasiones, pero ocupó no más de 5 por ciento de la conversación que hubo hoy (…) Cuando hay diferencias hay paneles, hay diálogos y todo, pero no es el motivo de esta reunión”.