Los integrantes de la sección 274 del sindicato minero que preside Napoleón Gómez Urrutia indican que, a pesar de las pésimas condiciones laborales, hemos superado las metas de producción fijadas por la empresa en la planta de Lázaro Cárdenas, y califican de falsa e injusta la versión de los directivos de que no hay utilidades para repartir, por tratarse de una empresa sin ganancias, pues se dedica exclusivamente a apoyar programas sociales .

El líder nacional de los mineros, también senador de la República, detalla que el reparto de utilidades, además de ser posible, es un tema importante, pero también lo son las violaciones al CCT, de tal suerte que la decisión de iniciar la huelga se tomó, no por mayoría, sino por unanimidad de los mil 200 sindicalizados , que se juegan la vida todos los días , dadas las pésimas condiciones de seguridad e higiene. Reconocemos y apoyamos el papel de interés social que tiene Fertinal, pero la ley establece un pago hasta de 90 días cuando no se tienen utilidades, en compensación al esfuerzo de todo el año, y los trabajadores han mejorado la productividad, han incrementado los niveles de producción considerablemente en estos últimos años y no han bajado el ritmo a pesar de estar expuestos a un accidente o una tragedia.

La Sección 274 del sindicato que preside Gómez Urrutia informó que la planta de Lázaro Cárdenas produce fertilizante que se exporta a España, Brasil, Chile, Australia, Estados Unidos, Guatemala, Ecuador y Rumania. Detalló que sólo en 2021 se vendieron más de 647 mil toneladas de fosfato monoamónico, independiente de lo entregado en el mercado interno.

Además, produce explosivos de alta y baja densidad que se distribuyen a empresas mineras del país para realizar voladuras (300 mil toneladas en 2021); ácidos nítrico y fosfórico (150 mil y 40 mil toneladas, respectivamente); amoniaco (151 mil toneladas) y mucho más, por lo que pedimos una auditoría interna a fondo al corporativo Agroindustrias del Balsas, pues el presidente López Obrador no tiene información correcta sobre lo que esta empresa produce y de lo que vende fuera y dentro del país .

