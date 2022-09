L

a naufragante alianza denominada Va por México ha entrado a una fase tragicómica, de telenovela de amores despechados. Reducida a un paródico dueto de uno (es Acción Nacional en solitario, pues al Partido de la Revolución Democrática sólo le queda el membrete), la tal coalición trata de aparentar decoro ante el abandono de hogar que el priísta Alito ha emprendido para entregarse a una aventura militarizada de tez morena.

Circunspecta, la desairada coalición, virtualmente unipartita, decidió ayer prolongar la suspensión unilateral de relaciones con el dirigente nacional priísta que, a su vez, alega tener pleno derecho a tender alfombras legislativas al partido guinda y votar con éste la continuidad del mando castrense en la Guardia Nacional. En todo caso, advierte el altivo Moreno Cárdenas, que sean otros los que rompan la alianza, no el priísta que ha vuelto a ser Amlito.

En tales conflictos argumentales habrá de iniciarse este miércoles la sesión de diputados federales que buscarán cambiar un cuatro por un ocho, para dar a la citada Guardia un lapso más de dominio de la Secretaría de la Defensa Nacional: la gran idea priísta, que tiene a punto de quiebre a Va por México, consiste en modificar un artículo constitucional transitorio para que no imponga marzo de 2024 como fecha para que la Guardia sea enteramente de carácter civil , sino 2028 (es decir, ir pateando el bote; ya se verá entonces qué nueva treta intentar).

Adversarios acérrimos del presidente López Obrador llevan meses difundiendo un presunto libro con confesiones que el tabasqueño habría hecho a un supuesto amigo de la infancia, Arnulfo M. Licona Ocaña (siglas: AMLO), en abril de 2018 en el pequeño pueblo de pescadores Puerto Ceiba, donde bajo la sombra de una palapa bebieron algunas cervezas . Las revelaciones del entonces candidato presidencial serían una cruda confidencia de los nefastos y retorcidos propósitos que aplicaría si ganaba la silla presidencial.