l presidente Biden necesita que su Ley de Reducción de la Inflación tenga éxito inmediato si no quiere perder las elecciones del cercano 8 de noviembre. Contrajo un compromiso muy extenso con el pueblo norteamericano que incluye estímulos a la generación de energía verde y producción de automóviles eléctricos. Ahí es donde necesita a México. Su industria requiere chips y semiconductores, pero no de origen chino, sino que se fabriquen en la zona del tratado comercial con Canadá y Estados Unidos. A eso se debe la nueva visita estadunidense al presidente López Obrador. Así lo expresó: Productiva y amistosa reunión con el secretario de Estado, Antony Blinken, y la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo . El canciller Marcelo Ebrard, presente en la reunión, explicó que la administración Biden, a través del secretario Blinken, invitó a López Obrador para que México participe en el desarrollo de su programa de infraestructura para producir semiconductores o chips vinculados a la electromovilidad, es decir, automóviles eléctricos. Se le hizo la invitación a México al nuevo paquete de inversión que Estados Unidos acaba de anunciar , dijo. Por su lado, la secretaria de Comercio Raimondo apuntó que, luego de la aprobación de la ley de los chips, se espera que los primeros fondos sean invertidos en la primera mitad del próximo año, esta iniciativa implica una inversión de 50 mil millones de dólares. Adelantándose a lo que viene, grupos empresariales están moviéndose a la frontera norte buscando lugares para establecerse. No hay bodegas disponibles, todas ya fueron ocupadas a un precio altísimo.

Twitter: que siempre sí

La mayoría de los accionistas de Twitter votaron a favor de la venta de la empresa de redes sociales a Elon Musk por 44 mil millones de dólares. La fecha límite para la votación de los accionistas sobre la operación es hoy y un número suficiente de inversionistas había votado desde ayer para que el resultado sea seguro, indicaron fuentes fidedignas. Sólo que las acciones han bajado de precio y probablemente Musk ya no se interese en pagar tanto dinero por la red.