Mediante la presente quiero hacer patente el modus operandi de la empresa en línea Farmalisto y la correspondiente Farmatalam. En las quejas que circulan por Internet se afirma que no llegan los pedidos ni se realizan los rembolsos bancarios.

Farmalisto no envía pedidos ni hace rembolsos, denuncia

Tengo tres niños y envié mi receta el domingo. Me llamaron diciendo que estaban a 10 minutos. Otra vez para informar que enfrente de un Home Depot que ni siquera está en la calzada donde vivo, y el repartidor se rio cuando le avisé que acababa de mandar la ubicación.

A las dos horas llamé y me dijeron que nosotros no contestamos el teléfono cuando llegaron los medicamentos, pero no tenemos llamadas registradas del celular del repartidor.

Nos enviaron una cancelación para rembolso con datos bancarios erróneos y se hizo sin recibir confirmación de la información necesaria (por ejemplo, mi nombre), y me dicen que el rembolso le toca a mi banco. ¿No es fraude?

Jose David Legarda Cru

Política salarial precariza la pensión

En los criterios generales para la actualización de tabuladores emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se establece que el incremento salarial de 3.5 por ciento más uno por ciento adicional no será aplicado al sueldo, sino sólo se integrarán 180 pesos y se creará una compensación garantizada para el resto y se aplicará esta medida al incremento prometido.

En consecuencia, no habrá aumento en las primas vacacional y de antigüedad, ni en aguinaldo ni en la cotización al Issste; es decir, afecta las prestaciones y la seguridad social.

Los sindicatos de cultura han observado que la política hacendaria vulnera el salario y precariza la pensión, además de impedir el ahorro voluntario.

Por lo anterior, se invita a la movilización mañana a las 10 horas en la Secretaría de Cultura en Ciudad de México.

Esta política salarial precariza y sienta precedente contra los derechos humanos laborales.

Julio Antonio García Palermo, secretario general del Sutciesas

Máquina de recarga de tarjetas de Mexibús se traga los billetes

El lunes tuve una mala experiencia, pues al ingresar al Mexibús del estado de México intenté hacer una recarga en mi tarjeta de ingreso y al hacer el depósito correspondiente la máquina se tragó mi billete de 50 pesos.

Como se sabe vamos al día y ocurren estas cosas, razón de más para que la gente tome precauciones. Alerta par los usuarios y una llamada de atención para que las autoridades del Mexibús revisen sus máquinas.

Juan Cid Mares