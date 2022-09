Sputnik, Afp, Reuters y Europa Press

Viena. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) no puede dar garantías de que el programa nuclear iraní sea exclusivamente pacífico sin explicaciones creíbles de Teherán sobre las partículas de uranio supuestamente presentes en sitios no declarados, indicó ayer Rafael Grossi, director general de esta agencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Irán sigue dispuesto a cooperar con el OIEA para disipar las dudas sobre el carácter pacífico de su programa nuclear, aseguró el portavoz de la cancillería Naser Kanani, quien llamó al organismo a no ceder a la presión de Israel .

En tanto, la república islámica presentó un dron capaz de alcanzar las principales ciudades de Israel, que ha amenazado con atacar los emplazamientos nucleares iraníes si la diplomacia no logra salvar el pacto nuclear de 2015.