▲ Columna de tanques del ejército ucranio durante una ofensiva contra fuerzas rusas en un lugar no especificado. Foto Afp/Ministerio de Defensa de Ucrania

En el terreno no hubo confirmación independiente sobre la superficie presuntamente recuperada por Kiev, aunque el ministerio de Defensa de Gran Bretaña comentó, sin aportar pruebas, que el ejército ucranio recuperó un territorio equivalente a al menos dos veces del tamaño de la zona metropolitana de Londres.

No hay confirmaciones independientes

La aviación y la artillería rusas llevaron a cabo ataques de precisión contra unidades y reservas de las fuerzas armadas ucranias en las que 250 militares murieron , afirmó el portavoz del ministerio ruso de Defensa, Igor Konashenkov. Sus afirmaciones no fueron verificadas de forma independiente.

Moscú informó que su ofensiva militar continuará hasta lograr sus objetivos, luego de que el fin de semana anunció un repliegue de Járkov, sobre todo en las ciudades claves de Kupiansk e Izium, para concentrarse en Donietsk. También afirmó que no hay perspectivas de negociaciones.

Ap, Afp, Sputnik, Reuters Y The Independent

Ap, Afp, Sputnik, Reuters Y The Independent

Un video tomado por fuerzas ucranias mostró a soldados izando la bandera ucrania en la cima de edificios bombardeados; un combatiente se limpió las botas con una bandera rusa.

En Járkov, las autoridades indicaron que el servicio de electricidad y agua se restauró para cerca de 80 por ciento de la población, luego de ataques rusos contra la infraestructura que afectaron diferentes puntos del país invadido.

En ese contexto, en Logachev-ka, en el suroeste de Rusia, un bombardeo ucranio a un puesto de control fronterizo causó al menos un muerto y cuatro heridos, afirmó el gobernador ruso de la región de Bélgorod, Vyacheslav Gladkov.

Vitaly Gánchev, jefe de la administración cívica-militar en Járkov, manifestó al canal de noticias Rossiya 24 que algunos evacuados relataron que mercenarios viajan y fusilan a la gente y lo graban con cámaras para luego presentarlo como acciones de militares rusos.

A su vez, la fiscalía ucrania informó que cuatro cuerpos fueron encontrados con rastros de tortura en el reconquistado pueblo de Zaliznychne.

Por lo pronto, el Kremlin rechazó una vez más desmilitarizar la zona aledaña a la planta nuclear de Zaporiyia, y calificó de infundadas las acusaciones de la alta comisionada interina para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Nada Nashif, quien afirmó que el gobierno ruso intimida e impone medidas restrictivas y sanciones contra aquellos que expresan su oposición a la guerra en Ucrania .

Las autoridades de ocupación prorrusas en Járkov comentaron que se trasladaron a la región rusa de Belgorod, cerca de la frontera, oficialmente para ayudar con la afluencia de refugiados, según agencias rusas.

El repliegue ruso de Járkov provocó críticas. Una de las voces que se alzó contra el presidente Vladimir Putin es la del líder checheno Rámzan Kadyrov, quien declaró que la situación real en el terreno es sorprendente , y acusó al liderazgo de cometer errores mayores. Miles de chechenos han combatido en Ucrania de parte de Rusia desde que empezó el conflicto y un número considerable ha muerto. Si hoy o mañana no hay cambios de estrategia, me veré forzado a hablar con el líder del ministerio de Defensa o del país para explicarles la situación real en el terreno, es una situación muy interesante, es sorprendente , publicó en Telegram, de acuerdo con The Independent.

En tanto, Igor Girkin, popular comentarista ruso de televisión que apoyó un alzamiento prorruso en el Donbás en 2014, escribió en Telegram: la brillante operación para transferir las ciudades de Izium, Balakliya y Kupiansk a nuestros respetados socios ucranios . Y añadió en un video: ya perdimos, lo demás es una cuestión de tiempo .

Boris Nadezhin, antiguo político liberal e invitado habitual de los programas de entrevistas, manifestó al canal NTV, propiedad de Gazprom, que Putin fue engañado por sus asesores haciéndole creer que Ucrania se rendiría rápidamente e instó a mantener conversaciones de paz inmediatas para poner fin al conflicto.

Candidatos aliados del Kremlin ganaron las 14 gobernaciones regionales donde se realizaron comicios el fin de semana pasado, en las primeras elecciones en Rusia desde que envió tropas a Ucrania. La mayoría de los ganadores se postularon como miembros de Rusia Unida, el partido político dominante del país estrechamente vinculado al presidente Putin.