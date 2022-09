Rubén Villalpando

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 13 de septiembre de 2022, p. 30

Ciudad Juárez, Chih., Al menos 30 organizaciones no gubernamentales y más de 200 activistas exigieron a la gobernadora panista María Eugenia Campos Galván que designe al frente del Instituto Chihuahuense de las Mujeres (Ichmujeres) a una persona con perfil idóneo, trayectoria probada y capaz de encabezar la lucha contra la violencia hacia las féminas, no a alguien como Teresa Ortuño Gurza, quien dirigió el Colegio de Bachilleres (Cobach) estatal durante el sexenio del ex gobernador Javier Corral Jurado (2016-2021) y se perfila para presidir la institución citada.

Los inconformes aseguraron en una carta que entregaron al secretario de Gobierno, César Jáuregui Moreno, y dirigida a Campos Galván, que Teresa Ortuño negó durante su gestión a las alumnas de bachillerato ejercer su derecho a la libertad de género Y llamó machorras a las lesbianas.