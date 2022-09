La grandeza de su obra se sobrepone a otras cuestiones, pero no puede oscurecerlas ni esconderlas y eso es lo que vamos a hacer.

El ministro español insistió en que Picasso, “como artista, fue capaz de definir el siglo XX. Si hay un creador que define el siglo XX, que lo representa con toda su crueldad, su violencia, su pasión, sus excesos, y sus contradicciones, éste es sin duda Pablo Picasso. Por eso queremos presentarlo tal como fue, celebrar su obra, pero no esconder facetas de su vida que, a la luz de hoy, pueden ser contestadas.

El ministro de Cultura español, el socialista Miquel Iceta, explicó durante la presentación del Año Picasso que el pintor malagueño es una persona hija de su tiempo y con todas las contradicciones: de carácter apasionado, amaba la pasión e intentaba controlarla. Todo eso va a estar en este año, pero no podemos evitar promover su obra porque no nos gusten algunos aspectos de su vida personal, al igual que tampoco se pueden orillar aspectos discutibles .

Pablo Ruiz Picasso fue un artista que evolucionó, cuando no creó e impulsó, las principales vanguardias del siglo XX. Se pronunció públicamente y con su obra contra el fascismo y la barbarie de la guerra.

La figura de Picasso ha sido cuestionada recientemente por movimientos artísticos y feministas, inspirados sobre todo en la biografía que escribió acerca del pintor la investigadora Arianna Sassinopoulos, que tituló Picasso: Creador y destructor, en la que dibuja un perfil violento del artista con las siete mujeres que convivieron con él a lo largo de su vida: Fernande Olivier, Eva Gouel, Olga Khokhlova, Marie-Thérèse Walter, Dora Maar, Françoise Gilot y Jacqueline Roque.

En la presentación también estaba uno de los nietos del artista, Bernard Ruiz-Picasso, quien aseguró respecto de la polémica que el debate está abierto y es importante. En el siglo XXI se puede abrir la discusión; hemos evolucionado. Pero no me obsesiona este asunto. Si hay calidad de información para iniciar un debate serio, perfecto, pero veo que éste proviene de cosas que no sé de dónde salieron .

Carlos Alberdi, comisionado del Año Picasso, agregó que la mujer es la conversación por antonomasia en el siglo XXI. Va a salir y hay que dejarla fluir. Es un asunto que está ahí y hay que desarrollarlo. No hay que tener miedo a los estudios ni a las investigaciones .

Múltiples sedes

En cuanto a los actos conmemorativos del Año Picasso, el programa arrancará en octubre con exposiciones temporales sobre la figura del pintor en varios museos del país, y a lo largo de todo 2023.

En total serán 42 muestras, de las cuales 16 se harán en España, 12 en Francia, siete en Estados Unidos, dos en Alemania, dos en Suiza, y una en Mónaco, Rumania y Bélgica.

El programa oficial en España se desarrollará en Casa de Velázquez, Fundació Joan Miró, Fundación Mapfre y La Casa Encendida, así como en los museos Casa Natal Picasso, de Bellas Artes de Coruña, Guggenheim Bilbao, Reina Sofía, Del Prado, Thyssen-Bornemisza, Picasso de Málaga, Del Disseny de Barcelona, Picasso Barcelona y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

En Francia acogerán exposiciones los museos Montmartre, Bellas Artes de Lyon, del Hombre, de Historia Natural, Nacional Picasso-París, Picasso (Antibes), Magnelli, de la Cerámica Vallauris, Goya de Arte Hispánico (Castres), de Luxembourg (París), de Bellas Artes de la Ciudad de París, el Centro Pompidou y la Colección Lambert (Avigñón).

Además, los dos congresos académicos se llevarán a cabo en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid y un importante simposio internacional se celebrará en París entre el 6 y 8 de diciembre de 2023 en la sede de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.