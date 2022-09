La reforma a los artículos del CP, subrayó, no se queda sólo en sanciones para el autor o perpetrador de lesiones por razón de género, sino que también plantea penas a los funcionarios de entidades de procuración de justicia que por omisión no cumplan con su deber de protección de la ciudadanía.

Tuvimos el caso reciente de Luz Raquel, madre de un niño que vive con autismo, quien el 16 de julio pasado fue quemada en un parque, y que en el proceso de investigación, la autoridad pretendió establecer que ella se había provocado las quemaduras hasta causarse la muerte.

Entonces, precisó, cuando las autoridades que tienen el mandato de proteger no lo cumplen, se vuelven cómplices del victimario, se colocan en contra de la afectada y terminan fortaleciendo la impunidad.

De forma breve, ejemplificó dos casos: “Margarita Ceceña, a quien su cuñado le prendió fuego tras rociarla con gasolina durante una discusión familiar. La mamá, Andrea Martínez, dice lo siguiente: ‘Llegaron a quemar a mi hija, fueron mi hermana, mi sobrina y sus (respectivos) maridos. Margarita ya había denunciado agresiones y le dijeron que no procedía como caso judicial, ahora ya está muerta, no puedo hacer nada’”.

La otra historia es de Carolina, de 21 años, quien comentó: “Iba hacia la escuela y siempre me voy por la misma calle. Ahí me esperaba mi ex novio, quien es químico, me ofendió y derramó un líquido sobre mi rostro y uno de mis brazos; no voy a olvidar jamás la sensación, pensé que me iba a morir, corrí gritando y pidiendo auxilio, hasta que llegó una ambulancia.