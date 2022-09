“Estoy tratando de buscar un trabajo fijo que me dé seguro, pero no me lo quieren dar por mi discapacidad. He metido papeles y papeles y me dicen ‘ahí te hablamos’, y nada. Me discriminan por mi discapacidad,”

Cada bimestre Martín recibe 2 mil 800 pesos. Espera que el monto de la pensión suba. Si no tuviera el apoyo casi no tendría entrada de dinero. No puedo ahorrar nada, no saco mucho vendiendo. Ojalá siga aumentando .

Datos de la Secretaría de Bienestar refieren que entre 2019 –cuando comenzó el programa– y 2022, el monto de la pensión pasó de mil 275 a mil 400 pesos al mes. En ese periodo se ha dado apoyos a un millón 239 mil 37 derechohabientes.

Asimismo, de septiembre del año pasado a junio de 2022 se dieron apoyos económicos a 994 mil 469 personas y el padrón acumulado del programa aumentó en 11 por ciento, considerando el registrado al cierre de 2019 y el existente hasta junio de 2022.

Jacinto Alcántara Robles, papá de Martín, es policía municipal y debido a que sus percepciones son escasas y a que tiene un préstamo por pagar, vamos al día, para salir a la quincena sí nos cuesta. Ni yo ni su mamá tenemos injerencia en lo que recibe de pensión , pero reconoce que de vez en cuando nos apoya , ya que a veces compra algo para cooperar con la comida.

Edith Ortigoza, encargada del programa para personas con discapacidad de la región Atlixco, indica que se hacen visitas domiciliarias para constatar que el recurso lo gasten en ellos , y atienden los reportes ciudadanos o de los municipios sobre alguna anomalía.

Agrega que el joven no contaba con ningún apoyo gubernamental, y que no tuvo problemas para sumarse al programa, que atiende cinco tipos de discapacidad: motriz, visual, intelectual, auditiva y sicosocial”, las cuales se confirman con certificados médicos emitidos por instancias públicas de salud.

Donde vive Martín no hay servicios. No tenemos agua potable, no sube porque se necesita bomba. Aquí no hay nada (tampoco drenaje, tienen fosa séptica); esta luz nos la pusieron, pero está hasta allá abajo y nos llega con menos potencia. Si ponemos la licuadora debemos tener todo apagado . Además, fluctúa mucho, nos ha quemado varias cosas, entre ellas una plancha”.