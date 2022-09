Además, que ese grupo pueda pactar una agenda de actividades y objetivos en el contexto de la década y responder a la pregunta de qué quiere hacer cada país en estos 10 años; para ayudarlos en eso, pusimos a consulta una propuesta de plan de acción, que fue aprobada en noviembre del año pasado .

Pop, quien es originario de Guatemala, refirió que no existen estadísticas certeras sobre el estado de estas lenguas, por lo que “uno de los propósitos de la década es construir estadísticas que den claridad a su entorno. Lo que se dijo en 2018 respecto a que cada dos semanas se pierde una lengua, es una información de la que no estamos totalmente seguros, porque haciendo las cuentas no cuadra.

Lo que sí es un asunto grave es que la cantidad de lenguas que a nivel mundial están en riesgo de desaparecer es muy alto, pero el proceso de desaparición es muy lento también. La incapacidad de operar una lengua sí es contundente, pero su desaparición de manera oficial es imprecisa, porque se tiene que morir el último hablante de esa lengua para decir que el idioma está muerto .

Incluso cuando se ha perdido una lengua, en ocasiones se pueden rescatar, como pasó con el hebreo, que desapareció, no había hablantes y el Estado judío decidió levantarlo de nuevo y lo convierte en idioma oficial .