Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Lunes 12 de septiembre de 2022, p. 5

A poco más de un año de que el gobierno federal emitió un decreto para instalar un comité encaminado a liberar a personas detenidas que acumulan más de una década sin sentencia, mayores de 70 años que no están acusados de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa o a víctimas de tortura, la semana pasada la Secretaría de Gobernación (SG) publicó las reglas de operación, sin informar de algún avance en sus objetivos.

Fernando Valadez, presidente del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), lamentó que además de la tardanza en emitir dichas reglas, tampoco han sido notificados si dicho comité está operando. De acuerdo con los casos que han presentado, no hay ninguna persona liberada mediante este mecanismo y no hay avances reales.

Este decreto se dio hace un año y es momento que no se opera. Tenemos varias personas que están esperando esa liberación y no se ejecuta. El problema es que en este país hay excelentes leyes, se firman todos los convenios nacionales e internacionales, por ejemplo contra la tortura, pero no se aterrizan en la realidad , explicó Valadez.

Aseguró que en los acercamientos con otras organizaciones civiles, han coincidido con que este mecanismo no ha tenido avances que hayan sido reportados.

De manera paralela, el Comité de Amnistía, durante su sesión ordinaria de finales de agosto, informó que hasta el momento un total de 209 casos han sido determinados como procedentes para este beneficio.