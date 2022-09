U

sando las siempre preliminares cifras del Banco de México, en el primer semestre del año las cuentas externas del país muestran un sensible deterioro: la balanza de mercancías en particular registró el mayor déficit histórico en un primer semestre con un saldo de -13 mil 62 millones de dólares, causa a su vez, de que la Cuenta Corriente elevara su déficit a -8 mil 769 mdd (Gráficos 1, 2 y 3), desequilibrio que no parece preocupar al círculo gubernamental.

Cuando la economía era ciencia y crecíamos –ahora es un club de observadores del mercado– el concepto de equilibrio era clave en prácticamente todos los ámbitos de la economía. Muy relevante era para las economías atrasadas lograr el equilibrio externo (y de ser posible un superávit) en la Cuenta Corriente a fin de no depender de recursos foráneos (deuda o inversión) para financiar sus déficits y saldar la balanza de pagos. Cuando nos imponen el neoliberalismo desaparece la lógica de la economía real y se impone la lógica monetarista según la cual el déficit en Cuenta Corriente no importa mientras las economías periféricas se abran al capital foráneo y estos flujos financieros equilibren el déficit. Así lo hicimos y perdimos casi toda la planta productiva ante la inversión directa, el control monetario ante la inversión financiera... y seguimos endeudados hasta el cuello. Restaurar la lógica económica en un entorno de mundialización es el reto fundamental para rencauzar el desarrollo.