C

umpliendo con una promesa de campaña, el presidente de EU emitió una orden ejecutiva condonando parte de la deuda que millones de estudiantes tienen por concepto de los créditos que han recibido del gobierno para cursar la educación superior. El ahorro para cada estudiante que hoy recibe ingresos menores a 125 mil dólares anuales puede llegar hasta 20 mil dólares. Para la derecha más conservadora, además de inflacionario (?), fue un premio a la irresponsabilidad de un sinnúmero de diletantes que obtuvieron un crédito para cursar carreras poco útiles . Para las organizaciones progresistas, el beneficio económico es reducido, ya que representa un porcentaje no sustancial de la deuda total que algunos estudiantes tienen.