Y

usted, ¿por qué razones se toma una fotografía? A mí se me ocurren varias. Por ejemplo, por obligación. A saber: su credencial para votar, la licencia para conducir, o la ficha signalética (de frente y de perfil) para su expediente en el juzgado. También por el gusto de conservar el testimonio de un momento grato: la primera comunión, los 15 años de Lupita, un triunfo deportivo o de cualquier tipo: el sujeto que más tacos comió en 24 horas o quien fue considerado el más ecuánime de los internos en el hospital siquiátrico de Tlalpan.

Las fotografías pueden ser, entonces, fruto de nuestro deseo, nuestra necesidad o nuestros sueños dorados: imagino a un aspiracionista político, que se le atraviesa a nuestro político doble A , (Adán Augusto), y le gritonea: ¡Don Adán, tenga lo que le manda mi abuelo Zacarías, dice que se los prometió la última vez que comieron en Cárdenas, son tamalitos de chipilín! Don Augusto rápidamente contesta: Dile a Zacarías que me busque ahora que vaya para allá. Esas palabras permitieron a Ciro llegar hasta don Augusto y pedirle una foto para que su abuelo no tuviera duda de que había cumplido su cometido. Ahora, Ciro está pensando cómo comercializar esa foto para inundar de tamales de chipilines el país y se anuncia ya como el indicado para dirigir la campaña presidencial en el estado de Tabasco (le gusten o no los chipilines).