Sabemos que el legado de quienes han venido luchando en continuo por una patria más justa desde hace tanto tiempo, no caduca. A quienes vienen a convidar a arrepentirnos de las convicciones que tenemos, les decimos claramente que nosotros no renunciamos, que vamos a defender firmemente el mandato por el cual llegamos acá, que es un mandato de transformación, un mandato de diálogo, un mandato de generar condiciones de vida digna para nuestro pueblo. Y ese camino de cambios pasa también por hacerse cargo de tener una nueva Constitución escrita en democracia , dijo desafiante el presidente en una ceremonia en La Moneda.

Tales acciones, que han sido reprimidas con gas lacrimógeno y chorros de agua, recuerdan lo que sucedió antes de octubre de 2019, cuando las manifestaciones estudiantiles antecedieron el estallido social protagonizado por millones de ciudadanos insatisfechos.

En la semana que transcurrió desde el 4 de septiembre, sectores en alza de la derecha chilena fueron transluciendo sus intenciones de apropiarse del resultado del plebiscito, interpretándolo como un respaldo a su conservadurismo. También a cuentagotas evidenciaron que la continuidad del proceso constituyente chileno no debe significar reditar una Convención ciento por ciento electa por la ciudadanía, sino que sea entregada a expertos constitucionalistas , e incluso alguno propuso que el proceso sea conducido por el ex presidente Ricardo Lagos.

Lagos, funcional a la derecha, evitó en el reciente plebiscito explicitar su opción.

Además de proponer a expertos , la derecha también ha dejado entrever que podría ser el actual Parlamento el encargado de redactar una nueva Carta Magna, algo en absoluta contradicción con el repudio masivo que recibe el Poder Legislativo, con una credibilidad inferior a 10 por ciento.

También ponen en duda que se incluya en una eventual nueva Convención a representantes de pueblos originaros en idéntica proporción a la que tuvo la que acaba de finalizar: 17 cupos garantizados de 155 en total.

Boric también quiso alertar contra todo aquello: ante las voces que poco a poco parecieran deslizar, que quieren recular respecto a los compromisos adquiridos con el pueblo de Chile, me permito también hacerles una reflexión: los resultados del plebiscito no son apropiables por nadie en particular. Y no cometan el error de creer que el que se haya rechazado el texto propuesto por la Convención significa un rechazo a los cambios y transformaciones en Chile. Eso no es así .

También reiteró su intención de continuar ejecutando el programa de gobierno, algo seriamente en entredicho dada la debilidad legislativa al ser minoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.