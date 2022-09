T

he dead they die hard, they are trespassers on the beyond, they must take the place as they find it (Samuel Beckett: Echo’s Bones). Era la tercera o cuarta vez que moría, así que no sorprendió a nadie, ni siquiera a él en ese estado de bruma sensorial que atonta a los que lo padecen, aun si lo superan. Morir parece fácil, pero no. Pregunten a los muertos. Es un enredo. El hecho es que Fulanes también estaba vivo como una lagartija.

Al fondo del tiradero oriental del valle, como cada mañana Fulanes brotó de la basura que cobija sus noches. Un contenedor le presta techo si llueve o hiela. Ya lo habían asesinado un par de veces con distintas armas letales. Puede acordarse de esas muertes un poco mejor que de otras brumas cuando sin prisa pasa el día en la inmensidad del basural recogiendo lo que sabe, lo que le sirve para el frío, el hambre, el tedio.

La gente lo conoce. Ni que fuera el único que vive de la basura. Por ejemplo, los Colchera, una familia completa que se dedica básicamente a lo que Fulanes; habitan una barraca de tablas, cartones y lona en uno de los bordes. Actuales, pues cambian continuamente, el tiradero crece como una gran mancha irisada y humeante si uno mira desde helicóptero o dron.

Para tales panópticos aéreos, Fulanes, los Colchera y el resto de buscavidas que pululan ahí semejan insectos rastreros y carroñeros. A lo mejor es la condición de insecto lo que permite a Fulanes morir tantas veces y seguir pepenando. Y no que la gente ahí esté muy cuerda, al contrario, es toda una clínica frenopática para parias, pero él vive bien deschavetado.

El cielo luce ancho y abierto. En noches claras se puebla de galaxias y estrellas a pesar del alumbrado distante de la ciudad. Hasta la pestilencia se disipa cuando sopla viento refrescante. Al despertar hoy bocarriba, Fulanes contempló ese panorama celestial. Luego se dio cuenta de que estaba muerto. Le costó un duro esfuerzo levantarse. Sus manos (se las miró por el dorso) estaban a punto de esqueleto, pero les quedaba pellejo delgado y seco, de lagartija, prueba de vida, aunque lo desmintiera su nueva muerte.