La participación del Ejército Mexicano en tareas antinarcóticas no significó la reducción del negocio, por el contrario, el narcotráfico se convirtió en un negoció floreciente que encontró otras ramas comerciales, las cuales dieron forma a las corporaciones del crimen organizado que hoy operan. Militares de alto grado se convirtieron en eslabones entre fuerzas castrenses y el crimen organizado, como el caso del general Acosta Chaparro, quien participó en la guerra de contrainsurgencia en el estado de Guerrero, y a quien después se le encontrarían vínculos con el crimen organizado.

En la década de los 70, como parte de la Operación Condor, Estados Unidos realizó en México un ensayo de colaboración entre ejércitos para combatir al nuevo enemigo de la región, el narcotráfico . Detrás de los eufemismos, esta operación significó una escalada de la guerra contrainsurgente, así como un renovado intervencionismo de Estados Unidos en América Latina. No es casualidad que esto coincidiera con la guerra sucia o terrorismo de Estado, periodo en el que el Estado mexicano y sus fuerzas armadas cometieron actos de barbarie contra organizaciones populares y contra muchos de los pueblos que encontraban a su paso.

La ratificación de la estrategia de seguridad militarizada por el actual gobierno significa continuar por el camino andado, y dar la espalda a una histórica exigencia social por construir alternativas de seguridad pública, ciudadana y comunitaria; una estrategia distanciada de los mandatos de Estados Unidos y su norteamericanización de la seguridad. Tampoco los militares han sido presentados ante la justicia por los crímenes del pasado y del presente, o por corrupción, por lo que el pacto de impunidad permanece intacto. Se trata de la misma estructura y en muchos casos, hasta los mismos actores.

Hoy la vieja mafia en el poder dice oponerse a la militarización, cuando en realidad ellos marcaron la ruta y acentuaron la dependencia. Algo similar sucede con los proyectos extractivos, energéticos y de infraestructura que construye la actual administración, muchos de los cuales fueron diseñados por anteriores administraciones y acordados en el contexto de la integración comercial regional. Aunque la oposición hoy se vista de ambientalista y antimilitarista, nadie les cree, bien sabemos que su color es el del dinero.

Pero el problema más grave no es que las derechas utilicen estas demandas, sino que la actual administración retome esas estrategias. Desde luego esto no significa que nada haya cambiado; pero en materia de militarización, entre otras, no sólo hay continuidad, además, se profundiza la estrategia entregando la construcción y administración de diferentes megaproyectos a los militares, o exaltando valores castrenses como la supuesta incorruptibilidad del Ejército.

En el cable 06MEXICO505 de WikiLeaks (https://bit.ly/3qns2YP), se reveló que desde 2006 –antes de la guerra de Calderón–, el ahora presidente López Obrador ya había anunciado al gobierno de Estados Unidos que recurriría a los militares para la estrategia de seguridad en México, dándoles más poder y autoridad en operaciones antinarcóticos y haciendo enmiendas constitucionales.

La crisis de violencia que se vive en México es en parte consecuencia del modelo neoliberal que, entre otras cosas, se ha acompañado de la militarización de la seguridad y de las sociedades. Por eso la batalla por la desmilitarización es fundamental si en verdad se está contra ese modelo y si se desea trazar una ruta distinta.

* Sociólogo

